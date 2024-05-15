Расторгуева и Shaman’а отметили премией Минобороны России | 360°

Культура 15 мая 2024, 11:41 Расторгуева и Shaman’а отметили премией Минобороны России Минобороны вручило премии в области культуры и искусства Shaman’у и Расторгуеву РИА «Новости»

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В Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) прошло награждение лауреатов ежегодной премии Минобороны России в области культуры и искусства за 2023 год. Среди победителей оказались певцы Николай Расторгуев и Shaman, сообщили на сайте учреждения.

Первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов открыл церемонию вручения и поприветствовал от всего ведомства лауреатов.

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«К деятелям культуры я обращаюсь с призывом сохранить сформировавшееся наше единство и неделимость, и не только до нашей победы, но и дальше, в мирные дни, которые несомненно наступят», — заявил он.

За личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства удостоились премии Минобороны России такие артисты, как Николай Расторгуев, Валерий Кипелов, Ярослав Дронов (Shaman), Ян Марти, Джанго, Анастасия Спиридонова, а также режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой, журналист Ирина Лосик и художник-график Анна Гирич.

Награды вручали за произведения и творческие проекты, которые нацелены на военно-патриотическое воспитание людей, а также за большой вклад в развитие культуры в российской армии.

На днях певец Shaman побывал с концертом в Рязани. Перед выступлением он успел погулять по городу и спеть с уличными музыкантами хит «Я русский».