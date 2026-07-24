Сейм Латвии запретил трансляцию восьми песен Раймонда Паулса

Сейм Латвии во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ, запрещающие радиостанциям транслировать композиции, в создании которых участвовали находящиеся под санкциями лица. Об этом сообщает портал Delfi.

Речь идет об авторах, на которых наложили ограничения на территории республики или в Евросоюзе. Восемь песен известного композитора Раймонда Паулса также попали в список, поскольку их исполняют подсанкционные артисты.

В 2025 году композитор сетовал, что власти ведут Латвию к культурной изоляции. Борьба против всего русского вместо реального развития искусства превратило страну из признанной музыкальной столицы в отсталую провинцию.

Ранее в Латвии запретили импорт из России и Белоруссии книг, газет, игрушек и ряда других товаров. За законопроект проголосовали 66 депутатов сейма, против — восемь парламентариев.