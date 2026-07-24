Латвия запретила импорт книг, газет и игрушек из России и Белоруссии

Латвия запретила ввоз из России и Белоруссии книг, газет, игрушек и ряд других товаров. Сейм балтийской республики принял решение об этом в порядке особой срочности, сообщило национальное гостелерадио lsm .

Законопроект поддержали 66 депутатов сейма, против запрета высказались восемь парламентариев.

«Теперь МИД сможет незамедлительно составить и представить правительству список запрещенных к импорту товаров», — заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

Министр отметила, что новый законопроект даст возможность корректировать меру с учетом эффективности запрета. Закон касается прямого импорта из России и Белоруссии, а также на импорт российских и белорусских товаров из третьих стран.

Латвию назвали в числе самых русофобских стран. В этом же списке Украина, Молдавия и другие страны Прибалтики.