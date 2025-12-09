Раймонд Паулс всегда был голосом своей страны. Теперь этот голос звучит не с эстрады, а с трибуны последнего предупреждения. Его новый диагноз для Латвии — культурная изоляция и экономический тупик — прозвучал как обвинительный приговор, от которого содрогнулись власти.

Путь Паулса — это путь на самый верх творческого Олимпа. Он руководил Рижским эстрадным оркестром, основал ансамбль «Модо», а после распада СССР стал министром культуры Латвии и даже баллотировался в президенты в 1999 году.

Расцвет его творчества пришелся именно на советский период. Композиции Паулса становились шлягерами в исполнении Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева, а сам он обрел статус звезды большой страны.

Почтенный возраст не заставил композитора замолчать, а лишь обострил его взгляд. Латвия, бывшая важным музыкальным центром, утратила, по его мнению, былой блеск и перестала привлекать мировые имена.

«Я уже старый и могу сказать правду», — заявил Раймонд Паулс, открыто предъявляя претензии к нынешнему курсу Латвии.

Культурный изоляционизм и абсурд «крестового похода».

Паулс посетовал, что Латвия потеряла огромный восточный рынок.

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок», — констатировал композитор в одном из интервью.

Он прямо заявил, что чувствует превращение страны в отсталую провинцию как Запада. По его убеждению, латвийские власти выбрали губительный для культуры курс.