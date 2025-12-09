«Я старый и могу сказать правду». Раймонд Паулс вынес приговор современной Латвии

Zamir Usmanov/Russian Look
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com

Раймонд Паулс всегда был голосом своей страны. Теперь этот голос звучит не с эстрады, а с трибуны последнего предупреждения. Его новый диагноз для Латвии — культурная изоляция и экономический тупик — прозвучал как обвинительный приговор, от которого содрогнулись власти.

Путь Паулса — это путь на самый верх творческого Олимпа. Он руководил Рижским эстрадным оркестром, основал ансамбль «Модо», а после распада СССР стал министром культуры Латвии и даже баллотировался в президенты в 1999 году.

Расцвет его творчества пришелся именно на советский период. Композиции Паулса становились шлягерами в исполнении Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева, а сам он обрел статус звезды большой страны.

Почтенный возраст не заставил композитора замолчать, а лишь обострил его взгляд. Латвия, бывшая важным музыкальным центром, утратила, по его мнению, былой блеск и перестала привлекать мировые имена.

«Я уже старый и могу сказать правду», — заявил Раймонд Паулс, открыто предъявляя претензии к нынешнему курсу Латвии.

Культурный изоляционизм и абсурд «крестового похода».

Паулс посетовал, что Латвия потеряла огромный восточный рынок.

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок», — констатировал композитор в одном из интервью.

Он прямо заявил, что чувствует превращение страны в отсталую провинцию как Запада. По его убеждению, латвийские власти выбрали губительный для культуры курс.

Фото: РИА «Новости»

Вместо реальной поддержки они, как отметил маэстро, развернули политически мотивированный «крестовый поход» против всего российского. Этот поход, по оценке Паулса, быстро достиг абсурда в языковой сфере.

Он напомнил, что в советское время латышский язык и культура никогда не оказывался под запретом. Теперь же власти Латвии подавляют русский язык, введя на него фактический запрет.

Под запретом оказались и российские телеканалы. Паулс подчеркнул, что большинство населения все равно смотрит российское телевидение через интернет.

Кроме того, Западу не нужны традиционные латвийские продукты, а рынки России и Белоруссии закрылись. Экономические последствия такой изоляции маэстро оценил как катастрофические.

Больше половины фермерских хозяйств обанкротились и прекратили существование. На все это больно смотреть, ощущение такое, что скоро в нашей стране, кроме русофобии, больше ничего не останется.

Раймонд Паулс

Это ощущение упадка, по словам маэстро, уже обрело демографические черты. Безработица вынуждает молодежь массово уезжать в другие страны ЕС, откуда они уже не возвращаются.

Задворки вместо витрины

В советские времена Прибалтика слыла «витриной» Союза, а сам Паулс обрел статус звезды огромной страны. Сегодня, по его оценке, страна демонстрирует признаки «глухой провинции». Латвийские песни, кино и театр, как констатировал композитор, теперь интересны в основном только самим латышам.

Фото: РИА «Новости»

Экономический разрыв и культурная самоизоляция нанесли сокрушительный удар по человеческому капиталу. Паулс прямо связал отток молодежи с безработицей. Уезжающие специалисты, по его наблюдению, уже не возвращаются, что приводит к демографическому спаду, о котором с тревогой говорил маэстро.

«В стране сильно упала рождаемость, и население Латвии сокращается просто пугающими темпами», — заявил он.

Его диагноз лишен политической конъюнктуры, ибо исходит от человека, чья судьба неразрывно сплелась со славой и упадком своей родины. Горькие слова маэстро — это не обвинение, а лишь честное подведение итогов.

