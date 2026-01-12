Российские фильмы собрали рекордную кассу в новогодние праздники

Фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали более 9 млрд рублей

Стартовавшие в прокате 1 января российские кинофильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» обеспечили рекордные сборы в период новогодних каникул. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС.

За праздничные дни три картины принесли кинотеатрам 9,148 миллиарда рублей, что стало максимальным показателем за всю историю новогоднего проката.

Лидером уверенно выступил «Чебурашка-2», собравший 4,967 миллиарда рублей. «Простоквашино» заняло второе место с результатом 2,094 миллиарда рублей. Почти вплотную к нему подошел «Буратино», который заработал 2,071 миллиарда рублей.

Всего за 12 дней фильмы привлекли в кинотеатры более 16 миллионов зрителей. Продолжение «Чебурашки» выбрали 9,3 миллиона человек. «Простоквашино» посмотрели 4,1 миллиона зрителей, а «Буратино» — 3,8 миллиона.

Ранее фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вошел в британский список лучших картин в Новый год.