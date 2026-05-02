Россияне устроили Сабантуй на Пхукете

Татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили на Пхукете в пятый раз

На Пхукете в пятый раз прошел татаро-башкирский праздник Сабантуй. Юбилейное мероприятие собрало жителей и гостей острова и стало одним из самых ярких культурных событий для русскоязычной диаспоры. Праздник прошел 2 мая на площадке Lotus Arena, отметили в Генеральном консульстве России в Пхукете .

Вход сделали свободным. Гостями фестиваля стали заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и баянист Разиль Камилов. Завершилось мероприятие вечерней программой и afterparty с участием диджея.

Для посетителей подготовили насыщенную программу: концерты, народные игры и спортивные состязания, детские активности и розыгрыши. Особое внимание уделили национальной кухне — блюда представили рестораны Пхукета.

Организаторы подчеркнули, что Сабантуй на острове не только сохраняет традиции, но и знакомит международную аудиторию с культурой татарского и башкирского народов.

