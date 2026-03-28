В Магадане встретили весну: чем удивил праздник Дзяблу

Праздник северной весны Дзяблу прошел в Магадане и собрал жителей города и представителей коренных народов. Площадкой стал этнический парк «Дюкча», где традиционно в конце зимы отмечают встречу тепла, друзей и нового жизненного цикла.

Дзяблу у эвенов символизирует завершение холодного периода и подготовку к важному этапу — сезону отела у оленеводов. В Магадане этот праздник со временем превратился в более широкое событие, объединяющее разные культуры и традиции. Гости приходят сюда не только ради зрелища, но и чтобы почувствовать атмосферу Севера — с его ритуалами, кухней и живым общением, сообщило РИА «Новости» .

Представитель Магаданской ассоциации коренных народов Севера Зоя Зыбина отметила, что этот праздник объединяет разные народы, что в Год народного единства России особенно актуально.

С каждым приходом весны оленеводы северных народов всегда встречаются перед отелом и отмечают День оленевода.

Одной из необычных активностей стало строительство иглу из снежных блоков — для Магадана такой опыт организовали впервые, рассказали участники.

Иглу мы строим в Магадане в этом году впервые… Дело сложное, будем пробовать.

Отдельное внимание привлекли соревнования, где гости могли проверить силу и ловкость. Однако главным зрелищем стали гонки на собачьих упряжках. Для северных регионов это не просто развлечение, а часть повседневной жизни, связанная с традиционным укладом.

Участники признаются, что перед стартом собаки буквально рвутся вперед, чувствуя азарт и энергию гонки. После сигнала они быстро набирают скорость и проходят трассу за считаные минуты, показывая слаженную работу с человеком.

Организаторы отмечают, что интерес к празднику растет с каждым годом. Для многих это возможность прикоснуться к культуре Севера, узнать больше о традициях и увидеть, как они сохраняются в современности. Дзяблу постепенно становится не только локальным событием, но и точкой притяжения для туристов, которые хотят увидеть настоящую северную весну.