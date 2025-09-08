Россия впервые отметит День языков народов страны

Сегодня, 8 сентября, в день рождения великого советского поэта Расула Гамзатова, страна впервые отметит День языков народов России. Отмечать новый праздник предложил президент Владимир Путин.

Глава государства заявил, что масштабное и глубокое празднование юбилеев великих писателей, которых он назвал «гениями отечественной словесности», служит одним из наиболее эффективных способов популяризации русского языка и литературы как внутри страны, так и на международной арене.

Сегодня в России насчитывается более 270 родных языков и диалектов. В школах, детских садах, учреждениях допобразования у детей есть возможность изучать языки в том числе малочисленных народов страны.

В 64 субъектах России реализуются образовательные программы по 76 родным языкам в рамках начального, основного, среднего и дошкольного образования.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина в беседе с  kp.ru подчеркнула, что язык неотделим от нашей жизни.

«И это не просто красивые слова. Он — квинтэссенция нашей культуры, он выражает все, что называется русским. Нашу теплоту, гостеприимность, невыразимую русскую тоску. Он нас учит, как быть русскими, и, как писал классик, чего же боле?» — отметила эксперт.

