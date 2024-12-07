Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров

Россияне не смогут посмотреть фильм «Руки вверх!» в онлайн-кинотеатрах из-за того, что суд наложил на фонограммы одноименной группы обеспечительные меры. Роскомнадзор разослал стриминговым сервисам требование приостановить показ, сообщили «Ведомости» .

Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления. Они согласились ограничить доступ к фильму, хоть и сочли это несправедливым — правообладатели предоставили прокатчикам все необходимые документы. «Иви», Premier и Okko пока не комментировали ситуацию.

Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из-за решения Мосгорсуда по иску ООО «Компания Топ7», которой владеет Юлия Палийчук. Суд наложил предварительные обеспечительные меры на фонограммы песен «Крошка моя», «Чужие губы», «Ну, где же вы, девчонки», «Песенка», «Лишь о тебе мечтая» и других.

Премьера «Руки вверх!» состоялась 10 октября, а в конце ноября он вышел на видеосервисах. В первые же выходные фильм стал лидером кинопроката.