Фильм «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в России

Российский фильм «Руки вверх!» возглавил кинопроката в Рф и странах СНГ. лента собрала за минувшие выходные 225,7 миллиона рублей. Такие данные опубликовали на портале Kinobusiness.

В фильме рассказывают историю солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, который из провинциального мальчика стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения.

Роли сыграли Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Михаил Полицеймако и другие.

Второе место в российском кинопрокате оказалось у франко-бельгийского фильма «Граф Монте-Кристо», собравшего с 10 по 13 октября 74,7 миллиона рублей. Сюжет повествует о Эдмоне Дантесе, которого арестовали в день своей свадьбы по ложному обвинению. После 14 лет в тюрьме Замка Иф он оттуда сбежал.

Третью строчку рейтинга занимает американский фильм «Ужасающий 3». Он собрал 67,5 миллиона. Хоррор рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который решил расправиться с жителями округа Майлз.

Ранее Сергей Жуков рассказал, что фильм о «Руки вверх!» покажет историю становления популярного коллектива. Зрители увидят в том числе тяжелые голодные годы после распада СССР, которые пришлось пережить молодым исполнителям.