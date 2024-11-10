Сегодня 12:46 Сага о «Руки вверх»: для чего так ванильно привирать? 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

Интересное

Кино

Фильмы

Россия

Музыка

Сергей Жуков

Я наконец-то посмотрел фильм «Руки вверх». «Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены». Деться было некуда — вот и смотрел. Но теперь, пусть и с опозданием, мне есть что сказать, сделать, если угодно, некоторое важное послесловие.

Во-первых, долго и красочно зрителю в фильме расхваливали лидера «Руки вверх» Сергея Жукова. И такой он целеустремленный, и такой талантливый, и песенки у него сладенькие! Действительно, сладенькие, и мне понравилось, что в фильме не скрывается, как Жуков чуть ли не передирал иностранные мелодии и идеи. Тогда, в 90-х, вообще царило время такое: можно было притащить в Россию любую штучку с Запада и выдать за свое — раскупали. Это ты сейчас попробуй кого-нибудь удиви!

Фото: 1997 год. Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Впрочем, в отличие от многих, «Руки вверх» и правда создавали запоминающиеся мелодии. Плюс подкупала милота Сергея Жукова — его голос, его понятные тексты. В последних (я о текстах) присутствовала душевная такая наивность и даже своего рода чистота. Это трогало, это располагало. И до сих пор приятно слушать песни группы: в них нет пошлости и грязи.

Феномен «Руки вверх» во многом состоялся из-за того, что Жуков и Потехин начали говорить с девочками и девушками в то время, когда с ними никто не говорил. Более того, их, этих девочек и девушек, игнорировали и отправляли куда-то за периферию внимания. Страна рвалась и шматовалась на куски — каждый с кровью выдирал себе пожирнее. Родителям было не до детей — те пребывали в растерянности и одиночестве. Для них и пел Сергей Жуков — пел о вещах и этапах, с которыми сталкивается едва ли не каждая девчонка.

Сейчас же «Руки вверх» — как ни крути, часть нашей российской массовой культуры. И продает Сергей Жуков, очевидно, в первую очередь ностальгию. Люди всегда готовы платить за нее, потому что так они, во-первых, стараются оживить прошлое, во-вторых, получить эмоции, которые, если честно, нельзя повторить. Вот и сам фильм играет на этом. Но только ли он? У нас из одной крайности в другую: то про «так жить нельзя» снимали о Советском Союзе, а теперь эксплуатируем наследие 90-х. Так бывает, когда идей совсем нет.

Второе, что я хотел сказать. Если честно, то после просмотра фильма «Руки вверх», мне показалось, что у России появился свой супергерой — Сергей Жуков. Он и с продюсерами порешает, и хит напишет, и хулигану физиономию набьет, и товарища от смерти спасет. Давненько я не видел ничего более приторно-ванильного. Если бы у меня был номер телефона Сергея Жукова, то я бы позвонил ему и спросил: «Неужели, Сергей, ты так любишь себя? Что за чванство? Что за гордыня?»

Фото: Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

Я смотрел немало байопиков о музыкантах. И нигде не видел такой ванили. Да, что-то было приукрашено, но всегда находилось место и конфликту. Вообще, без конфликта какое кино? Вспомните образцовое кино «Богемская рапсодия» о группе Queen. Да, к примеру, все не так было с их выступлением на легендарном фестивале Live Aid, но подобные ходы понадобились для драматургии. Однако как в ленте показан Фредди Меркьюри? Разве ванильным и безгрешным? Нет. А вот Сергей Жуков в кино о «Руки вверх» разве что с буквой S на груди не летает. И при этом отчего-то там страдает (Ярмольник, кстати, у нас теперь только врачей играет?), но страна молится за него, будто Жуков одной ногой в гробу.

Фото: Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» в Баку, 2019 год / РИА «Новости»

И да, я совсем не поклонник «Руки вверх», ни разу, однако как можно было так обойтись со вторым участником группы — Алексеем Потехиным? Он же в фильме откровенным идиотом показан. Человек ничего не придумывал в группе, ничего не создавал. Только хотел девчонок и много бабла (а Жуков весь такой творческий и возвышенный), беспрерывно паниковал и завидовал Сергею. Так получается? Не верю! Причем реальный Потехин ненадолго появляется в фильме, чтобы передать Жукову ту самую косуху — видимо, заплатили за такое появление? Правда, появление это с печальным лицом.

Фото: Группа «Руки вверх!» в 1997 году. Natalya Loginova/Russian Look / Global Look Press

Не было все так, это ведь 100%. И нельзя, делая фильм о группе, одного в ней показать супергероем, а второго — идиотом. В конце концов, кто и как уходил из «Руки вверх»? Кто продолжает в свои почти 50 лет исполнять песенки для девочек, которые уже не девочки? Кто здесь торгует ностальгией?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Нет, ничего не имею против концертов Жукова, но если ты эксплуатируешь наследие, то необходимо с уважением относиться ко всем тем, кто его создавал. И прекратить привирать. Особенно с таким апломбом. Вот и все. Завершу я этот пламенный монолог фразой Кита Ричардса, которую великий гитарист сказал о сольном альбоме своего друга и коллеги по Rolling Stones Мика Джаггера: «Ты можешь нанять лучших музыкантов, снарядить лучших промоутеров, записаться в лучшей студии, но ты никогда не сможешь создать химию настоящей группы». Вот и все, собственно.