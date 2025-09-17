Режиссера Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище

Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут на Кунцевском кладбище в Москве 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета.

Бутусов утонул во время отдыха с семьей в болгарском городе Созополь, ему было 36 лет.

В Болгарии тело кремировали, церемония прощания прошла 14 августа в Софии. Гражданская панихида состоялась 23 августа в Театре имени Пушкина. После этого прах режиссера перевезли в Санкт-Петербург.

«Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00», — отметили в пресс-службе.

На церемонию прощания в Театре имени Пушкина пришли коллеги, ученики, актеры и родные Бутусова. Они возложили букеты, театральные коллективы направили траурные венки.

Ранее водолаз Михаил Заимов предположил, что Бутусов погиб из-за «мертвого волнения». При этом опасном явлении купающегося уносит в открытое море.