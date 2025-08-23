Московский театр Пушкина завалили цветами на прощании с режиссером Бутусовым

Театральные деятели и благодарные зрители принесли цветы к Московскому драматическому театру имени Пушкина, где в субботу, 23 августа, началась церемония прощания с погибшим режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

На опубликованных кадрах видно, что часть букетов пришедшие на гражданскую панихиду оставили букеты у стен театра.

Проститься с известным мастером пришли его коллеги, ученики, актеры и родные. Траурные венки на церемонию направили коллективы театров, с которыми работал Бутусов.

Театральный режиссер Юрий Бутусов утонул на отдыхе в Болгарии в первой половине августа. Извлеченное из воды тело кремировали.

В четверг, 14 августа церемония прощания с мастером прошла в Софии. После московской панихиды урну с прахом Бутусова перевезут в Санкт-Петербург для захоронения.