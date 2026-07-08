Режиссер Урсуляк приступил к съемкам новой экранизации «Войны и мира»

Режиссер Сергей Урсуляк начал съемки многосерийного фильма по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщила ИС «Вести» .

Урсуляк поделился, что чувствует радость и вместе с тем огромную ответственность. Свою задачу режиссер видит в том, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам.

Роль Наташи Ростовой исполнит Мария Золотухина, Андрея Болконского — Никита Волков, а Пьера Безухова — Никита Языков.

Запустили проект телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатра START при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. Выпустить картину планируют к 200-летию Толстого, которое будут отмечать в 2028 году.

Ранее режиссер семейного приключенческого фильма «Принц» Анна Курбатова рассказала, как идет процесс съемок. Главными героями картины стали собаки породы бигль.