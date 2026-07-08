Режиссер семейного фильма «Принц» Курбатова рассказала, что создатели проекта тщательно подходили к выбору породы собак

В Санкт-Петербурге полным ходом идут съемки семейного приключенческого фильма «Принц». Режиссер Анна Курбатова поделилась секретами кастинга и рассказала о работе с животными. Об этом написал Piter.TV .

Главными героями картины стали собаки породы бигль. По словам режиссера, работать с животными непросто, тем более что бигли не отличаются особой послушностью.

«С любыми животными сложно работать, а бигли совсем не самая простая порода, не самая послушная», — отметила Анна Курбатова.

Создатели фильма тщательно подходили к выбору породы собак, учитывая их размер, подвижность, характер и совместимость с компьютерной графикой.

Не менее внимательно проходил и кастинг актеров. Роли родителей главного героя исполнили Зоя Бербер и Константин Плотников, а мальчика Артема сыграл Максим Матузный.

Для массовых сцен также проводился отбор участников. В эпизоде конкурса «Собаки, похожие на хозяев» приняли участие профессиональные собаководы, которые самостоятельно подготовили костюмы для себя и своих питомцев.

Если картина найдет отклик у зрителей, то история может получить продолжение.