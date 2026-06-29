Рэпер Lil Pump впервые даст большой сольный концерт в России

Часто приезжающий в Россию американский рэпер Lil Pump впервые выступит в Москве с большим сольным концертом. Об этом сообщила пресс-служба агентства Force Events, занимающегося организацией выступления.

Там подчеркнули, что культовый артист современного хип-хопа выступит на площадке VK Studium 22 августа.

«Lil Pump уже бывал в России, делал фиты с местными артистами и выражал любовь к нашей публике и культуре. Теперь Lil Pump возвращается с первым большим клубным сольным концертом», — напомнили в пресс-службе.

В начале мая с концертами на московской площадке «ЦСКА Арена» выступил американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард). В ходе первого шоу артист подарил одной из поклонниц кроссовки со своим автографом.