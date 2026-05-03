Рэпер Flo Rida на концерте в Москве подарил фанатке кроссовки с автографом

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) на концерте в Москве подарил российским фанатам свои кроссовки с автографом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Прямо на сцене Flo Rida снял свои белые кроссовки и оставил на них автограф. После этого рэпер подарил сувенир девушке из фан-зоны.

Артисту принесли запасную пару обуви. Ключом программы стал саундтрек Low к фильму «Шаг вперед 2». Песня была самым продаваемым синглом в США в 2008 году.

Рэпер дал концерт 2 мая на площадке «ЦСКА Арена». Еще одно шоу пройдет сегодня, 3 мая.

Это первый тур рэпера в России, его с размахом встретили в столичном аэропорту, куда он прилетел из Мексики на частном джете. Рэпера удивил «медведь», играющий Low на балалайке, а также народный ансамбль с баяном. После Москвы артист поедет в Краснодар и Новосибирск. Всего в рамках тура он даст четыре шоу.