Религиовед Сапелкин объяснил, почему 5 июня на Руси называли Левоном Огуречником

В начале лета православные вспоминают епископа Леонтия Ростовского, который смог обратить в христианство весь языческий город. В народе день прозвали Левоном Огуречником или Конопляником. Писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин рассказал 360.ru, почему именно так и где еще день называли Левоном Конопляником.

«Имя святого Леонтия было сложным для русского слуха, и люди адаптировали его на свой лад — получился Левон. Огуречником назвали, потому что в средней полосе государства примерно в это время пропалывали огурцы», — объяснил религиовед.

Конопля была важной культурой: из ее семян делали масло, ткали одежду, ее всходы готовили землю к посадке других культур. И если в Воронежской и Курской губерниях в это время пропалывали огурцы, то в Костромской или Тверской сеяли коноплю, отсюда и разные названия дня.

Какие традиции соблюдали в этот день и что делать запрещалось — в материале 360.ru.