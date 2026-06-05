Сегодня 10:21 Посадка огурцов, конопли и запрет на ссоры: как на Руси отмечали Левона Огуречника Священник Бородин объяснил, как Леонтий обратил языческий Ростов в христианство 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Культура

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В пятницу, 5 июня, православные вспоминают святителя Леонтия Ростовского — одного из первых просветителей языческой Руси, а в народном календаре этот день прозвали Левоном Огуречником и Конопляником. Святой чудотворец, по преданию, крестил целый город, но до сих пор нет единой версии, как он окончил свои дни. Почему праздник связан с посадкой огурцов, как привлечь удачу и что категорически нельзя делать — в материале 360.ru.

Кем был Леонтий Ростовский Леонтий Ростовский — святой XI века, был русским, несмотря на то, что родился в Константинополе, столице Византийской империи, рассказал 360.ru настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин. «Мы точно не знаем почему. Возможно, в городе образовалась большая русская диаспора, которая была связана с торговыми связями — тем самым путем из варяг в греки», — рассказал священник. Леонтий захотел посвятить жизнь служению Богу и принял монашеский постриг в самом центре монашеской жизни Древней Руси — в Киево-Печерском монастыре. Причем он стал одним из первой волны учеников основателей этого места — преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Его назначили в Ростов, где возвели в епископы. В то время Ростов был наполнен агрессивными язычниками: двух предшественников Леонтия выгнали из города, поэтому первое время святитель жил за чертой Ростова. Там он поставил первую деревянную церковь.

Фото: Медиасток.рф

«У Леонтия было удивительно доброе сердце, благодаря которому отлично ладил с детьми. И первыми, кого к нему привезли, были ростовские дети. Он обратил их в веру, а уже за ними — их родителей. Так появилась первая христианская община в Ростове, которая потом расцвела, и это место стало центром распространения христианства среди всех известных земель», — объяснил Бородин. Языческие жрецы не простили это Леонтию. В 1071 году (или, по другим данным, в 1073-м) его убили. Священник подчеркнул: это полностью разбивает миф о том, что язычество на Руси было тихим. Через 100 лет останки Леонтия перенесли в собор Ростова, и его мощи лежат там до сих пор. Именно это событие легло в основу праздника 5 июня. Почему праздник получил название Левона Огуречника Бородин предположил, что другие названия праздника — Левон Огуречник или Левон Конопляник — связаны с сельскохозяйственными работами, которые совпадали с христианским праздником. Так было легче ориентироваться простому народу. «Например, все знали, что на Покров должен быть первый снег. Однако к почитанию святого и христианским смыслам это не имело никакого отношения», — объяснил протоиерей.

Фото: Медиасток.рф

Основная масса людей была неграмотной, и никаких календарей — тогда их называли численниками — в домах не было. Единственная возможность ориентироваться во времени — ходить в церковь и слушать проповеди священника, который обозначал, какие праздники и каких святых будут почитать на следующих выходных, рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед и общественный деятель Николай Сапелкин. «Имя Леонтия было сложным для русского слуха, и люди адаптировали его на свой лад — получился Левон. Огуречником назвали, потому что в средней полосе примерно в это время пропалывали огурцы, а высевали их, как правило, в конце мая», — объяснил религиовед. Конопля также была в то время одной из сельскохозяйственных культур. Из ее семян делали растительное масло — тогда его называли постным. Кроме того, все ткани у крестьян были из конопли. Более того, растение помогало быстро восстанавливать плодородие земли, поэтому она росла повсеместно и даже на заброшенных участках. «Так как Русь была большой, то в Воронежской и Курской губерниях в это время пропалывали огурцы, а в Костромской или Тверской сеяли коноплю. Грубо говоря, для жителей южной части страны праздник был Левоном Огуречником, а для северной — Левоном Конопляником. А вот гораздо севернее, например, в Архангельской губернии, сажали уже лен», — рассказал Сапелкин.

Фото: Медиасток.рф

Традиции на Левона Огуречника По большим праздникам русские люди старались не работать, однако Левон Огуречник в их число не входил. Кроме того, православный календарь всегда был наполнен праздниками: кого-нибудь из святых почитали каждый день, но крестьяне не могли себе позволить совсем не работать, так как можно было остаться голодным. В праздник старались посадить последнюю партию огурцов. Считалось, что именно этот урожай особенно хорош в засолке. Перед этим грядки посыпали яичной скорлупой — для укрепления почвы и хороших всходов. Также хозяйки верили, что в этот день лучше не допускать в свой огород посторонних: одного взгляда чужого человека может хватить, чтобы сглазить работу, из-за чего урожай будет неудачным.

Интересно Ссориться или ругаться над грядками тоже считали плохим знаком. По этой причине хозяйки старались в этот день пораньше прийти в огород, чтобы в тишине прополоть и посадить. Если на Левона Огуречника обошлось без ссор, это считали добрым знаком.

Перед посевом конопли на грядки клали оставшееся с Пасхи яйцо — символ плодородия. Таким образом земле отдавали дань, чтобы она дала богатый урожай. После обеда женщины наводили порядок в доме. К столу готовили блюда из свежих овощей и выпечку. В этот день много рыбачили. Считалось, что, если мужчина без лишних слов и хвастовства отправится на водоем, скорее всего, он принесет хороший улов.

Фото: Медиасток.рф

Что нельзя делать на Левона Огуречника В этот день людям запрещалось: ссориться;

конфликтовать;

чинить старые вещи;

ходить в чужие огороды;

переезжать или перевозить имущество;

давать в долг — так можно было отдать свое счастье;

мыть голову — верили, что так можно смыть удачу;

делиться планами с малознакомыми людьми — задуманное, скорее всего, не сбудется;

отказывать в милостыне. Народные погодные приметы на Левона Огуречника Густая роса утром — к дождю;

Вокруг огурцов летают оводы — к богатому урожаю;

Боярышник зацвел густо — к холодной и затяжной зиме;

Листья клевера потянулись к земле — к дождю.