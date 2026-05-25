Религиовед Сапелкин объяснил, какой баран подойдет для заклания на Курбан-байрам

На днях мусульмане начнут праздновать Курбан-байрам — один из самых значимых праздников у мусульман. Его неотъемлемой частью считается обряд жертвоприношения. Но не каждое животное подойдет для заклания. Религиовед Николай Сапелкин объяснил 360.ru, какой нужен баран для празднования Курбан-байрама.

«Подойдет не любой баран. Животное должно быть не молодым и не старым, примерно шести-семи месяцев, здоровым, выглядеть ухоженным и крепким. Его приносят в жертву со словами молитвы, а мясом, которое потом варят, угощают всех соседей любых религий», — объяснил Сапелкин.

После заклания тушу делят на три части. Первую оставляют своей семье, вторую отдают нуждающимся, а остальное дарят родственника и друзьям. Если празднование проходит в стране с разными религиями, то мясом жертвенного животного угощают и соседей другой веры.

