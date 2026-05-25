Курбан-байрам — 2026: смысл, традиции и места жертвоприношений в Подмосковье
Религиовед Сапелкин объяснил смысл праздника Курбан-байрама
Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который в 2026 году начнется вечером 26 мая и продлится три дня. В основе торжества — предание о пророке Ибрахиме, готовом принести в жертву сына по велению Всевышнего. В чем смысл праздника, как к нему готовиться, где пройдут коллективные молитвы и заклания жертвенных животных в Подмосковье и что нельзя делать в эти дни — в материале 360.ru.
История Курбан-байрама
Курбан-байрам — один из значимых праздников мусульманского мира. В его основе лежит испытание веры, описанное в Коране.
Пророку Ибрахиму во сне явился ангел и передал повеление Аллаха — принести в жертву старшего сына. Несмотря на отцовскую любовь, Ибрахим не стал противиться воле Творца и отправился вместе с сыном в долину Мина для совершения обряда жертвоприношения.
В самый последний момент Аллах остановил Ибрахима. Он видел искренность веры пророка и его готовность пожертвовать самым дорогим. Вместо юноши Всевышний указал на барашка.
Происхождение Курбан-байрама связано в том числе с Ветхим Заветом, который принят у иудеев и христиан, рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. Так, в Библии пророка Ибрахима называют Авраамом.
«Праздник отмечают в честь его готовности принести в жертву родного сына, чтобы выполнить волю Бога. Сегодня этот сюжет многим может казаться непростым для восприятия. Однако в религиозной традиции он трактуется не как призыв к жестокости, а как символ готовности человека следовать своей вере и воле Бога», — пояснил эксперт.
В чем смысл Курбан-байрама
Смысл Курбан-байрама заключается в искренней вере, преданности Богу, милосердии и готовности делиться с другими. Праздник напоминает о духовном самоотречении и о том, что нравственные и религиозные ценности для верующего стоят выше материальных благ, отметил Сапелкин.
Как готовятся к Курбан-байраму
Празднику предшествует 10-дневный пост, во время которого мусульмане проводят ночи в молитвах, чтении Корана и зикре.
Так как, согласно преданию, Ибрахим когда-то принес в жертву барана, так и ни один Курбан-байрам не обходится без обряда жертвоприношения. Мусульмане закалывают баранов, как правило, организованно после праздничной молитвы. Перед этим животных тщательно выбирают.
«Подойдет не любой баран. Животное должно быть не молодым и не старым, примерно шести-семи месяцев, здоровым, выглядеть ухоженным и крепким. Его приносят в жертву со словами молитвы, а мясом, которое потом варят, угощают всех соседей любых религий», — объяснил Сапелкин.
Еще один важный этап подготовки к празднику — уборка и готовка. В домах наводят порядок, пекут сладости с изюмом и миндалем, готовят традиционные блюда.
Подготовкой считается и выплата специальной милостыни — садаки, которую считают актом благотворительности и милосердия. Это могут быть не только деньги, но и доброе дело. Главное, чтобы оно происходило тайно.
Как проходит празднование Курбан-байрама
Утро Курбан-байрама должно проходить в тщательном ритуальном омовении. После этого мусульмане надевают лучшую, чистую и новую одежду.
Праздник начинается после праздничной проповеди — хутбы и совместной молитвы в мечети. После этого вплоть до заката солнца происходят заклания жертвенных животных.
Тушу делят на три части. Первую оставляют семье, вторую — бедным и нуждающимся, третью дарят друзьям и родственникам.
Праздник отмечают в кругу семьи и верующих, стараются пригласить имама в свой дом. Если же празднование происходит в мультикультурной стране, где живут не только мусульмане, то можно угощать мясом жертвенного животного и представителей других верований.
В большинстве государств, где ислам - государственная религия, Курбан-байрам объявляют выходным днем. Например, в Узбекистане отдыхают три дня, а в Саудовской Аравии празднование может проходить до двух недель.
«Учитывая, что мусульмане приглашают к себе родных и близких в гости, им приходится делать ответные визиты. Поэтому эти несколько выходных дней верующие отмечают праздник гостеприимства, когда хозяева угощают гостей жертвенной пищей и лучшей едой», — рассказал религиовед.
Где пройдут коллективные молитвы в Подмосковье в 2026 году
В этом году коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской области пройдут по следующим адресам:
- Балашиха, ул. Парковая, 2;
- Ногинск, ул. Южная, 35;
- Старая Купавна, ул. 2-я Разина, 62;
- Волоколамск, Северное Шоссе, 5;
- Воскресенск, ул. Чапаева, 1, фойе МУ «ДК „Цементник“;
- Яхрома, Песочный тупик, 9А;
- Домодедово, мкр. Востряково, ул. 2-я Клубная, 1;
- Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, 1Б;
- Зарайск, ул. Советская, 74;
- Деревня Ямуга, 22А;
- Коломна, ул. Октябрьской революции, 389М;
- Деревня Козино, 500 метров от дома 77 на улице Центральная;
- Наро-Фоминск в конце ул. Дзержинского, открытая площадка;
- Звенигород, ул. Новая, 29;
- Озеры, ул. Луговая, 6, стоянка гипермаркета;
- Орехово-Зуево, ул. Лапина, 28;
- Павловский Посад, Мишутинское шоссе, 12Б. спорткомплекс «Юность»;
- Электрогорск, спорткомплекс «Сокол» ул. Ленина, 1;
- Подольск, ул. Высотная, 2, теннисная академия;
- Деревня Вялки, ул. Южная, 1;
- Поселок Тучково, ул. Восточная, 42;
- Краснозаводск, ул. Горького, 2;
- Серпухов, ул. Калужская, 128А;
- Солнечногорск, ул. Екатерининская, стр. 1;
- Ступино, Чайковского 3/10, хоккейная площадка стадиона «Металлург»;
- Химки, мкрн. Планерная, вл. 1;
- Чехов, ул. Маркова, вблизи дома 22/2;
- Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, 24/87;
- Деревня Ховань, ул. Новая, 18;
- Щелково ул. Советская, 10;
- Электросталь, ул. Карла Маркса, 51А.
Где будут места жертвенного заклания в Подмосковье в 2026 году
Резать барана у дома или в парке запрещено законом. Власти составили список разрешенных адресов, где это можно сделать организованно:
- Мытищи — «Койбар» деревня Бородино животноводческое хозяйство;
- Чехов — деревня Венюково схз владение 10 стр 1 (экоферма);
- Чехов — деревня Чепелево, ул. Центральная, 65;
- Чехов — ст. Столбовая, ул. Мира, вл. 16;
- Домодедово — село Ям, за в/ч, Мясной двор;
- Домодедово — деревня Старосьяново, 4 (ферма);
- Домодедово — деревня Купчинино, бойня;
- Коломна — село Городец, фермерское хозяйство;
- Щелково — рабочий поселок Монино, ферма «Псарьки»;
- Щелково — деревня Большие Жеребцы, СПК «Ромашка»;
- Богородский городской округ — город Старая Купавна, ул. Мичурина 77, фермерское хозяйство;
- Раменский городской округ, Деревня Захариха, ул. Старомосковская, 57;
- Троицкий административный округ — ул. Евгения Родионова, 271;
- Красногорский городской округ — город Нахабино, ул. Володарского, 1;
- Подольский городской округ — деревня Воропаево, 80А;
- Рузский городской округ — деревня Марс, 40.
Что нельзя делать в Курбан-байрам
В исламе много предписаний, однако основные запреты следующие:
- Нельзя обижать других людей — нужно быть максимально добрым и заботливым;
- Запрещено отказывать в помощи;
Кто бы к мусульманину ни обратился, с какой бы просьбой: помочь деньгами, решить вопрос, попросил о чем-то — нужно сделать это.
Николай Сапелкин
- В праздник нельзя носить грязную и неаккуратную одежду;
- Под запретом тяжелая работа;
- Нельзя ссориться и конфликтовать.