Курбан-байрам — 2026: смысл, традиции и места жертвоприношений в Подмосковье

Религиовед Сапелкин объяснил смысл праздника Курбан-байрама

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который в 2026 году начнется вечером 26 мая и продлится три дня. В основе торжества — предание о пророке Ибрахиме, готовом принести в жертву сына по велению Всевышнего. В чем смысл праздника, как к нему готовиться, где пройдут коллективные молитвы и заклания жертвенных животных в Подмосковье и что нельзя делать в эти дни — в материале 360.ru.

История Курбан-байрама

Курбан-байрам — один из значимых праздников мусульманского мира. В его основе лежит испытание веры, описанное в Коране.

Пророку Ибрахиму во сне явился ангел и передал повеление Аллаха — принести в жертву старшего сына. Несмотря на отцовскую любовь, Ибрахим не стал противиться воле Творца и отправился вместе с сыном в долину Мина для совершения обряда жертвоприношения.

В самый последний момент Аллах остановил Ибрахима. Он видел искренность веры пророка и его готовность пожертвовать самым дорогим. Вместо юноши Всевышний указал на барашка.

Происхождение Курбан-байрама связано в том числе с Ветхим Заветом, который принят у иудеев и христиан, рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. Так, в Библии пророка Ибрахима называют Авраамом.

«Праздник отмечают в честь его готовности принести в жертву родного сына, чтобы выполнить волю Бога. Сегодня этот сюжет многим может казаться непростым для восприятия. Однако в религиозной традиции он трактуется не как призыв к жестокости, а как символ готовности человека следовать своей вере и воле Бога», — пояснил эксперт.

В чем смысл Курбан-байрама

Смысл Курбан-байрама заключается в искренней вере, преданности Богу, милосердии и готовности делиться с другими. Праздник напоминает о духовном самоотречении и о том, что нравственные и религиозные ценности для верующего стоят выше материальных благ, отметил Сапелкин.

Как готовятся к Курбан-байраму

Празднику предшествует 10-дневный пост, во время которого мусульмане проводят ночи в молитвах, чтении Корана и зикре.

Так как, согласно преданию, Ибрахим когда-то принес в жертву барана, так и ни один Курбан-байрам не обходится без обряда жертвоприношения. Мусульмане закалывают баранов, как правило, организованно после праздничной молитвы. Перед этим животных тщательно выбирают.

«Подойдет не любой баран. Животное должно быть не молодым и не старым, примерно шести-семи месяцев, здоровым, выглядеть ухоженным и крепким. Его приносят в жертву со словами молитвы, а мясом, которое потом варят, угощают всех соседей любых религий», — объяснил Сапелкин.

Еще один важный этап подготовки к празднику — уборка и готовка. В домах наводят порядок, пекут сладости с изюмом и миндалем, готовят традиционные блюда.

Подготовкой считается и выплата специальной милостыни — садаки, которую считают актом благотворительности и милосердия. Это могут быть не только деньги, но и доброе дело. Главное, чтобы оно происходило тайно.

Как проходит празднование Курбан-байрама

Утро Курбан-байрама должно проходить в тщательном ритуальном омовении. После этого мусульмане надевают лучшую, чистую и новую одежду.

Праздник начинается после праздничной проповеди — хутбы и совместной молитвы в мечети. После этого вплоть до заката солнца происходят заклания жертвенных животных.

Тушу делят на три части. Первую оставляют семье, вторую — бедным и нуждающимся, третью дарят друзьям и родственникам.

Праздник отмечают в кругу семьи и верующих, стараются пригласить имама в свой дом. Если же празднование происходит в мультикультурной стране, где живут не только мусульмане, то можно угощать мясом жертвенного животного и представителей других верований.

В большинстве государств, где ислам - государственная религия, Курбан-байрам объявляют выходным днем. Например, в Узбекистане отдыхают три дня, а в Саудовской Аравии празднование может проходить до двух недель.

«Учитывая, что мусульмане приглашают к себе родных и близких в гости, им приходится делать ответные визиты. Поэтому эти несколько выходных дней верующие отмечают праздник гостеприимства, когда хозяева угощают гостей жертвенной пищей и лучшей едой», — рассказал религиовед.

Где пройдут коллективные молитвы в Подмосковье в 2026 году

В этом году коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской области пройдут по следующим адресам:

Где будут места жертвенного заклания в Подмосковье в 2026 году

Резать барана у дома или в парке запрещено законом. Власти составили список разрешенных адресов, где это можно сделать организованно:

Что нельзя делать в Курбан-байрам

В исламе много предписаний, однако основные запреты следующие:

Кто бы к мусульманину ни обратился, с какой бы просьбой: помочь деньгами, решить вопрос, попросил о чем-то — нужно сделать это.

Николай Сапелкин

