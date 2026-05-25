Курбан-байрам — 2026: смысл, традиции и места жертвоприношений в Подмосковье Религиовед Сапелкин объяснил смысл праздника Курбан-байрама

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который в 2026 году начнется вечером 26 мая и продлится три дня. В основе торжества — предание о пророке Ибрахиме, готовом принести в жертву сына по велению Всевышнего. В чем смысл праздника, как к нему готовиться, где пройдут коллективные молитвы и заклания жертвенных животных в Подмосковье и что нельзя делать в эти дни — в материале 360.ru.

История Курбан-байрама Курбан-байрам — один из значимых праздников мусульманского мира. В его основе лежит испытание веры, описанное в Коране.

Интересно Пророку Ибрахиму во сне явился ангел и передал повеление Аллаха — принести в жертву старшего сына. Несмотря на отцовскую любовь, Ибрахим не стал противиться воле Творца и отправился вместе с сыном в долину Мина для совершения обряда жертвоприношения. В самый последний момент Аллах остановил Ибрахима. Он видел искренность веры пророка и его готовность пожертвовать самым дорогим. Вместо юноши Всевышний указал на барашка.

Происхождение Курбан-байрама связано в том числе с Ветхим Заветом, который принят у иудеев и христиан, рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. Так, в Библии пророка Ибрахима называют Авраамом. «Праздник отмечают в честь его готовности принести в жертву родного сына, чтобы выполнить волю Бога. Сегодня этот сюжет многим может казаться непростым для восприятия. Однако в религиозной традиции он трактуется не как призыв к жестокости, а как символ готовности человека следовать своей вере и воле Бога», — пояснил эксперт.

В чем смысл Курбан-байрама Смысл Курбан-байрама заключается в искренней вере, преданности Богу, милосердии и готовности делиться с другими. Праздник напоминает о духовном самоотречении и о том, что нравственные и религиозные ценности для верующего стоят выше материальных благ, отметил Сапелкин. Как готовятся к Курбан-байраму Празднику предшествует 10-дневный пост, во время которого мусульмане проводят ночи в молитвах, чтении Корана и зикре. Так как, согласно преданию, Ибрахим когда-то принес в жертву барана, так и ни один Курбан-байрам не обходится без обряда жертвоприношения. Мусульмане закалывают баранов, как правило, организованно после праздничной молитвы. Перед этим животных тщательно выбирают.

«Подойдет не любой баран. Животное должно быть не молодым и не старым, примерно шести-семи месяцев, здоровым, выглядеть ухоженным и крепким. Его приносят в жертву со словами молитвы, а мясом, которое потом варят, угощают всех соседей любых религий», — объяснил Сапелкин. Еще один важный этап подготовки к празднику — уборка и готовка. В домах наводят порядок, пекут сладости с изюмом и миндалем, готовят традиционные блюда. Подготовкой считается и выплата специальной милостыни — садаки, которую считают актом благотворительности и милосердия. Это могут быть не только деньги, но и доброе дело. Главное, чтобы оно происходило тайно.

Как проходит празднование Курбан-байрама Утро Курбан-байрама должно проходить в тщательном ритуальном омовении. После этого мусульмане надевают лучшую, чистую и новую одежду. Праздник начинается после праздничной проповеди — хутбы и совместной молитвы в мечети. После этого вплоть до заката солнца происходят заклания жертвенных животных.

Интересно Тушу делят на три части. Первую оставляют семье, вторую — бедным и нуждающимся, третью дарят друзьям и родственникам.

Праздник отмечают в кругу семьи и верующих, стараются пригласить имама в свой дом. Если же празднование происходит в мультикультурной стране, где живут не только мусульмане, то можно угощать мясом жертвенного животного и представителей других верований. В большинстве государств, где ислам - государственная религия, Курбан-байрам объявляют выходным днем. Например, в Узбекистане отдыхают три дня, а в Саудовской Аравии празднование может проходить до двух недель. «Учитывая, что мусульмане приглашают к себе родных и близких в гости, им приходится делать ответные визиты. Поэтому эти несколько выходных дней верующие отмечают праздник гостеприимства, когда хозяева угощают гостей жертвенной пищей и лучшей едой», — рассказал религиовед.

Где пройдут коллективные молитвы в Подмосковье в 2026 году В этом году коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской области пройдут по следующим адресам: Балашиха, ул. Парковая, 2;

Ногинск, ул. Южная, 35;

Старая Купавна, ул. 2-я Разина, 62;

Волоколамск, Северное Шоссе, 5;

Воскресенск, ул. Чапаева, 1, фойе МУ «ДК „Цементник“;

Яхрома, Песочный тупик, 9А;

Домодедово, мкр. Востряково, ул. 2-я Клубная, 1;

Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, 1Б;

Зарайск, ул. Советская, 74;

Деревня Ямуга, 22А;

Коломна, ул. Октябрьской революции, 389М;

Деревня Козино, 500 метров от дома 77 на улице Центральная;

Наро-Фоминск в конце ул. Дзержинского, открытая площадка;

Звенигород, ул. Новая, 29;

Озеры, ул. Луговая, 6, стоянка гипермаркета;

Орехово-Зуево, ул. Лапина, 28;

Павловский Посад, Мишутинское шоссе, 12Б. спорткомплекс «Юность»;

Электрогорск, спорткомплекс «Сокол» ул. Ленина, 1;

Подольск, ул. Высотная, 2, теннисная академия;

Деревня Вялки, ул. Южная, 1;

Поселок Тучково, ул. Восточная, 42;

Краснозаводск, ул. Горького, 2;

Серпухов, ул. Калужская, 128А;

Солнечногорск, ул. Екатерининская, стр. 1;

Ступино, Чайковского 3/10, хоккейная площадка стадиона «Металлург»;

Химки, мкрн. Планерная, вл. 1;

Чехов, ул. Маркова, вблизи дома 22/2;

Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, 24/87;

Деревня Ховань, ул. Новая, 18;

Щелково ул. Советская, 10;

Электросталь, ул. Карла Маркса, 51А. Где будут места жертвенного заклания в Подмосковье в 2026 году Резать барана у дома или в парке запрещено законом. Власти составили список разрешенных адресов, где это можно сделать организованно: Мытищи — «Койбар» деревня Бородино животноводческое хозяйство;

Чехов — деревня Венюково схз владение 10 стр 1 (экоферма);

Чехов — деревня Чепелево, ул. Центральная, 65;

Чехов — ст. Столбовая, ул. Мира, вл. 16;

Домодедово — село Ям, за в/ч, Мясной двор;

Домодедово — деревня Старосьяново, 4 (ферма);

Домодедово — деревня Купчинино, бойня;

Коломна — село Городец, фермерское хозяйство;

Щелково — рабочий поселок Монино, ферма «Псарьки»;

Щелково — деревня Большие Жеребцы, СПК «Ромашка»;

Богородский городской округ — город Старая Купавна, ул. Мичурина 77, фермерское хозяйство;

Раменский городской округ, Деревня Захариха, ул. Старомосковская, 57;

Троицкий административный округ — ул. Евгения Родионова, 271;

Красногорский городской округ — город Нахабино, ул. Володарского, 1;

Подольский городской округ — деревня Воропаево, 80А;

Рузский городской округ — деревня Марс, 40. Что нельзя делать в Курбан-байрам В исламе много предписаний, однако основные запреты следующие: Нельзя обижать других людей — нужно быть максимально добрым и заботливым;

Запрещено отказывать в помощи;

Кто бы к мусульманину ни обратился, с какой бы просьбой: помочь деньгами, решить вопрос, попросил о чем-то — нужно сделать это. Николай Сапелкин

В праздник нельзя носить грязную и неаккуратную одежду;

Под запретом тяжелая работа;

Нельзя ссориться и конфликтовать.