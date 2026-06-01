Религиовед Сапелкин объяснил, как русалки связаны с Духовым днем

В нынешний понедельник, 1 июня, в России отмечают не только День защиты детей, но и более привычный народный праздник — Духов день. Считалось, что до этого дня нельзя рыбачить, а еще купаться. Почему так и при чем тут русалки, 360.ru объяснил писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин.

До праздника у рыб шел нерестовый период, поэтому рыбачить в это время считалось неправильным: люди верили, что можно остаться без улова на все лето.

Кроме того, в Духов день, согласно поверью, русалки выходили на сушу и орошали все вокруг. А вот если купаться в этот день, то они могли и утянуть человека на дно.

«В это время чествовали русалок — воплощения душ умерших людей в нашем мире», — объяснил Сапелкин.

Купальный сезон было принято открывать на следующий день: период назывался русальей неделей. В этот день начинался покос, и после работы в жару люди шли к водоемам — освежиться.

