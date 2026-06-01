Сегодня 13:39 Духов день — 2026: почему до праздника нельзя купаться и рыбачить Религиовед Сапелкин объяснил, почему на Духов день нельзя купаться и рыбачить 0 0 0 Фото: Пляж у Мещерского пруда в Одинцово летом / Медиасток.рф Эксклюзив

Культура

Праздники

Православие

Погода

Религия

Рыбалка

Приметы

Водоемы

Духов день — праздник, который у многих ассоциируется с русалками, запретом на работу и гаданиями на погоду. Но мало кто знает, что это не народное суеверие, а христианское торжество в честь третьей ипостаси Святой Троицы, снизошедшей на апостолов в виде огненных языков. Почему до этого дня нельзя купаться и рыбачить, что означает «крестить Духом Святым и огнем» и как погода в праздник предсказывает лето — в материале 360.ru.

Духов день — христианский праздник? В первый понедельник после праздника Святой Троицы, то есть на 51-й день после Пасхи, православные христиане вспоминают третью ипостась Святой Троицы — Святой Дух, рассказал 360.ru кандидат психологических наук и религиовед Александр Невеев. «Троица — это народное название праздника, а церковное название — Пятидесятница. Через 50 дней после того, как Спаситель воскрес, на апостолов снизошел Святой Дух», — объяснил религиозную составляющую Духова дня Невеев. Святой Дух снизошел к ученикам Христа в образе языков пламени. Это предсказывал Иоанн Предтеча — креститель Христа:

Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

Выражение «крестить Духом Святым и огнем» означает рождение свыше, когда Сам Бог преображает человека изнутри, даруя ему новую духовную жизнь. Огонь же служит символом божественности. «Святой Дух — очень значимая божественная личность, потому что Он живет в церкви и в молитве присутствует в каждом человеке. Нет такого места, где не было бы Духа Святого», — объяснил религиовед.

Фото: Медиасток.рф

Народные традиции Духова дня Несмотря на христианскую основу праздника, в людском сознании Духов день приобрел значение народного. Прежде всего, в этот день старались отдохнуть, и на это было две причины: продолжение празднования второго по значимости христианского праздника — Святой Троицы — и окончание работ на приусадебных участках. «С Духова дня начинался другой цикл сельскохозяйственной жизни: заготовка первой травы, первый покос сена для зимнего корма скота», — рассказал 360.ru писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель Николай Сапелкин. День во многом связан с поминальными ритуалами. Сначала предки обращались к духам усопших, вспоминали их, громко отмечали праздник, а день заканчивали снова обращением к почившим. В праздник откладывали все работы в полях. Прикасаться к земле считалось запретным, так как нужно было посвящать время прославлению Святого Духа, а не тяжелой работе.

Фото: ictor Lisitsyn, Виктор Лисицын / www.globallookpress.com

Примерно в это время народ начинал активно рыбачить, так как нерестовый период у рыб заканчивался. До Духова дня люди старались рыбу не трогать: крестьяне верили, что, если выходить на рыбалку раньше, можно на все лето остаться без улова. Дом, как правило, украшали березовыми ветками. Таким образом привлекали благополучие и защищали жилище от злых духов, в том числе от русалок. Почему Духов день называют началом русальей недели Сложилось поверье, что на Духов день русалки выходят на сушу, ходят по полям, лугам и дарят природе влагу. Предки верили: там, где русалка прошла, будет пшеница и рожь колосистая, а трава будет расти густая. Примета понятная: в Центральной полосе России на Троицкие дни часто выпадали дожди. «Следующий день после Духова дня на Руси был Русалией, или началом русальей недели. В это время чествовали русалок — воплощения душ умерших людей в нашем мире», — объяснил Сапелкин.

Интересно В первый день после Духова дня, то есть на Русалию, было принято косить траву.

Кроме того, люди старались не купаться до Духова дня. А вот на Русалию народ смело открывал купальный сезон. Считалось, что с этого дня русалки не могут навредить человеку. Кроме того, начинался покос, и крестьяне могли заходить в водоемы и мыться там в жару после работ в поле.

Фото: Городской пляж Зарайска / Медиасток.рф

Приметы Духова дня Так как Духов день стал народным праздником, он оброс массой примет и поговорок. Вот самые яркие из них: «До Свята-духа не снимай кожуха». Поговоркой предупреждали: не стоит ожидать летнего тепла до Духова дня. О том же самом говорит выражение «Не верь теплу до Духова дня». Похожий смысл имеет примета: «Придет Свят-Духов день — будет на дворе, как на печке», то есть установится летняя жара;

Люди верили, что по погоде на Духов день можно определить погоду на ближайшие 40 дней;

Если на Духов день пошел дождь — лето и осень ждали теплые и солнечные, если день выдался сухим — ждали такого же засушливого лета. А вот если Духов день сопровождался промозглой и холодной погодой, говорили: июнь будет капризным и далеко не жарким.