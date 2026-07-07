Религиовед Павлов объяснил смысл примет на Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи, отмечаемое 7 июля, в народной традиции служит днем сельскохозяйственных и погодных прогнозов. Как рассказал «Известиям» религиовед Никита Павлов из ФНИСЦ РАН, крестьяне веками использовали эту дату для оценки будущего урожая.

В народе закрепился ряд примет: дождь сулил хороший урожай зерновых, а ясная жара — засушливое лето. Сильная роса обещала обилие огурцов, звездная ночь — грибов, а гроза считалась предвестником потерь орехов.

По словам эксперта, эти поверья отражают практический опыт земледельцев, но с точки зрения современной науки не являются надежным инструментом прогнозирования погоды. Атмосферные процессы зависят от множества факторов, и связь конкретной даты с будущим климатом статистически не подтверждена.

«Народные обычаи формировались на пересечении христианской традиции и древних представлений о природных циклах. Поэтому приметы правильнее понимать как своеобразный культурный архив», — заключил Павлов.