Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного

На церемонии Путин назвал Михалкова самобытным режиссером, для которого стремление развивать отечественную культуру и преданность Отечеству стали определяющими качествами в жизни и творчестве.

Указ о награждении президент подписал 21 октября — в день 80-летия артиста. Михалков стал первым в новейшей истории России потомственным кавалером ордена — в 2008 году этой же награды удостоился и его отец, писатель Сергей Михалков.

В документальном фильме, вышедшем к юбилею режиссера, Путин назвал его своим другом и патриотом в глубоком смысле слова.