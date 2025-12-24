Путин вручил Никите Михалкову орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил председателю Союза кинематографистов России, кинорежиссеру Никите Михалкову высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На церемонии Путин назвал Михалкова самобытным режиссером, для которого стремление развивать отечественную культуру и преданность Отечеству стали определяющими качествами в жизни и творчестве.
Указ о награждении президент подписал 21 октября — в день 80-летия артиста. Михалков стал первым в новейшей истории России потомственным кавалером ордена — в 2008 году этой же награды удостоился и его отец, писатель Сергей Михалков.
В документальном фильме, вышедшем к юбилею режиссера, Путин назвал его своим другом и патриотом в глубоком смысле слова.