Путин рассказал о дружбе с режиссером Михалковым

Путин заявил, что в их взаимоотношениях с Михалковым есть химия

Президент России Владимир Путин рассказал о личных отношениях с режиссером Никитой Михалковым, которому 21 октября исполнится 80 лет. Фрагмент с заявлением главы государства из документального фильма «Никита Михалков» опубликовали в Telegram-канале «Вести» .

«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», — сказал он.

По словам президента, Михалков является «патриотом в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова».

Режиссер и общественный деятель Никита Михалков — лауреат премии «Оскар» и обладатель звания Героя Труда России, которое он получил в 2020 году. К своему 80-летнему юбилею он остается одной из самых заметных фигур в российском кино и культурной жизни.

На Восточном экономическом форуме Михалков обратил внимание на то, как некоторые молодые кинематографисты пытаются использовать истории о специальной военной операции для продвижения своих слабых сценариев.