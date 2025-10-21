Никита Михалков стал первым потомственным кавалером ордена Андрея Первозванного

Награды Михалкова, которому сегодня исполнилось 80 лет, удостоили «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Кроме того, глава государства направил режиссеру поздравительную телеграмму, в которой назвал его талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком, а его деятельность — примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

В 2020 году, к 75-летию, режиссера удостоили звания Героя Труда.

Ранее Путин рассказал, что с Михалковым его связывают дружеские отношения, и назвал его патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».