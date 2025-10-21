Никита Михалков стал первым потомственным кавалером ордена Андрея Первозванного
Путин наградил Никиту Михалкова орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наградил председателя Союза кинематографистов, режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Награды Михалкова, которому сегодня исполнилось 80 лет, удостоили «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».
Интересно
Кроме того, глава государства направил режиссеру поздравительную телеграмму, в которой назвал его талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком, а его деятельность — примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.
В 2020 году, к 75-летию, режиссера удостоили звания Героя Труда.
Ранее Путин рассказал, что с Михалковым его связывают дружеские отношения, и назвал его патриотом «в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова».