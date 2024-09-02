Путин призвал россиян изучать историю своей страны

Путин: россияне должны гордиться своей историей

Фото: РИА «Новости»

Россиянам нужно знать историю своей страны и гордиться ей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Его процитировало РИА «Новости».

«Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей», — сказал он.

Также Путин призвал регулярно подкреплять в сознании важность того, что сделал русский народ за все время своего развития. Это очень важно для будущего, подчеркнул президент.

Как сообщали «Известия», российский лидер прибыл в Республику Тыва в понедельник, 2 сентября. Президенту предстоит провести рабочие встречи с местными властями. Также в рамках визита он посетит Президентское кадетское училище.

На открытом уроке в школы Кызыла Путин рассказал о внутреннем туризме. По его словам, это направление развивается сумасшедшими темпами, в том числе в Туве.

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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