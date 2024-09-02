Президент России Владимир Путин прибыл в Республику Тыва. Здесь у него запланированы рабочие встречи с местными властями и посещение Президентского кадетского училища, сообщили «Известия» .

В первый учебный день года Путин посетит одну из средних школ Кызыла, где проведет школьникам открытый урок «Разговор о важном».

В Кызыле у президента запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы. Он встретится с главой региона Владиславом Ховалыгом.

Также Путина ждут в Президентском кадетском училище и в буддийском монастыре «Тубтен Шедруб Линг». Отмечается, что глава государства приехал в Тыву впервые за последние 10 лет.

Во вторник, 3 сентября, президент Владимир Путин посетит Монголию по приглашению монгольского лидера Ухнагийн Хурэлсуха. Он примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры.