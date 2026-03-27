Путин открыл обновленный Азербайджанский театр в Дербенте

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте. В начале конференции глава государства поздравил участников с Международным днем театра, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан. Чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, размышлять над спектаклями, наслаждаться актерским мастерством непосредственно там, где они живут», — сказал Путин.

Президент отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия.

День театра отмечается 27 марта. В честь праздника в России пройдет «Ночь театрального искусства». Впервые к акции присоединится Московская область.