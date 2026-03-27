Культурные учреждения Подмосковья присоединятся к «Ночи театрального искусства»

27 марта в учреждениях культуры Московской области впервые пройдет всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Она посвящена 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В эту ночь театры и культурные площадки Подмосковья откроют свои двери для зрителей. Они представят показы вечерних и ночных спектаклей, экскурсии за кулисы, творческие встречи, лекции, мастер-классы, читки пьес и многое другое. Все мероприятия акции — бесплатные.

Например, Московский областной театр драмы и комедии (Богородский городской округ) проведет творческую встречу с артистами театра в формате открытого диалога. Также театр представит экскурсионную программу по зданию и благотворительный показ спектакля «Все будет хорошо».

Пушкинский музыкально-драматический театр (Пушкинский городской округ) представит театрализованную программу с хитами российских и мировых мюзиклов. Театр предложит тематические экскурсии, посвященные истории театрального Пушкино и именам выдающихся деятелей сцены — Станиславского, Чехова, Мейерхольда, Собинова.

Драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве» (Сергиево-Посадский городской округ) проведет открытую репетицию-читку нового спектакля, посвященного произведениям и биографиям Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Одинцовский театральный центр «Жаворонки» приглашает зрителей заглянуть за кулисы и увидеть внутреннюю организацию театральной работы.

Для отдельных событий с ограниченным количеством мест нужна предварительная регистрация.

Подробнее о мероприятиях в учреждениях культуры Московской области можно узнать на сайте Союза театральных деятелей: [https://noch.stdrf.ru/50/all-moskovskaya](https://noch.stdrf.ru/50/all-moskovskaya).