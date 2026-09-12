«Здесь ковалась оборонная мощь страны». Путин поздравил жителей Тулы с 880-летием города

Президент России Владимир Путин 12 сентября поздравил жителей Тулы с 880-летием города. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что древняя Тула на протяжении веков играла в укреплении российской государственности исключительную роль и стала свидетелем судьбоносных событий.

«Самоотверженным трудом и талантом мастеров-самородков здесь создавались уникальные образцы вооружения, ковалась оборонная мощь державы», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил заслуги уроженцев Тулы в искусстве, литературе, архитектуре, науке, военном деле, общественном и государственном управлении.

По словам президента, жители города сохраняют культурное и духовное наследие, а также продолжают традиции предшествующих поколений. Он обратил внимание на развитие городской инфраструктуры, включая строительство жилья, школ и спортивных объектов, создание музеев, парков и общественных пространств.

Ранее Путин поздравил москвичей с 879-м днем рождения города.