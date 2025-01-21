«Пушкинские карты» предложили распространить на пенсионеров

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением распространить действие «Пушкинской карты» на пенсионеров. Документ есть в распоряжении 360.ru.
Она напомнила, что в национальные цели развития до 2030 года входят повышение качества жизни пенсионеров и сохранение традиционных культурно-исторических ценностей. Такая мера, по словам Авксентьевой, стимулирует бабушек и дедушек ходить в музеи и на выставки вместе с внуками. Это также укрепит внутрисемейные связи, добавила она.
В декабре коллега Авксентьевой по Госдуме Нина Останина, возглавляющая комитет по защите семьи, предложила создать аналог «Пушкинской карты», предназначенный для детей от шести до 13 лет.
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