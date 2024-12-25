Аналог Пушкинской карты для детей от 6 до 13 лет может появиться в России

В Госдуме предложили создать аналог Пушкинской карты для детей от 6 до 13 лет

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к правительству России с просьбой создать аналог Пушкинской карты для детей от шести до 13 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Просим <…> рассмотреть возможность формирования мер по социальной поддержке детей в возрасте от 6 до 13 лет по аналогии с программой „Пушкинская карта“», — обратилась она к председателю правительства Михаилу Мишустину.

По мнению Останиной, культурные мероприятия развивают и укрепляют у школьников «традиционные российские духовно-нравственные ценности», однако покупка билетов на их посещение может быть накладной для некоторых семей. А у молодых людей, которые в детстве не посещали театры, музеи и другие учреждения культуры потребность в этом может не сформироваться.

Пушкинская карта — это программа, реализуемая в России с 2021 года с целью привлечения детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет к культурному просвещению. Ежегодно ребята получают на карту пять тысяч рублей, которые могут потратить на покупку билетов в учреждения кульутры.

Ранее в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг предложили ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.