Продолжение «Гринча» с Джимом Керри снимут спустя 26 лет

Студия Universal приступила к работе над сиквелом фильма «Гринч — похититель Рождества». Актер Джим Керри может вернуться к главной роли спустя 26 лет после выхода оригинальной картины. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По данным издания, с комиком уже ведут переговоры. Режиссером продолжения может стать Рон Ховард, снявший первый фильм.

Комедия «Гринч — похититель Рождества» вышла на экраны в 2000 году и стала одной из самых узнаваемых рождественских картин с участием Керри. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

Ранее актер стал обладателем французской кинопремии «Сезар» за карьерные достижения. Награду 64-летнему Керри на церемонии во Франции вручил режиссер фильма «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри, а поклонники поразились изменениям во внешности артиста.