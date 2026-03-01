В Голливуде заговорили о двойнике Джима Керри

Американского актера Джима Керри не узнали поклонники, а многие зрители 51-й французской премии «Сезар» и вовсе решили, что на красной дорожке был двойник. Об этом написал StarHit .

Комик в свои 64 года редко выходит в свет, но в этот раз появился на церемонии и получил почетную награду. Актер прошел по красной дорожке в черном костюме, рубашке в тон и с бабочкой, а затем выступил с торжественной речью.

Главной темой обсуждения, однако, стал не его образ, а заметно изменившиеся черты лица. Внимание зрителей привлекли длинные уложенные волосы и особенности мимики. Именно из-за них некоторые поклонники не сразу узнали Керри.

В соцсетях под фотографиями с церемонии появились десятки эмоциональных реакций — от предположений о неудачной пластике до конспирологических версий о двойнике.

«Кто этот человек? Вы тоже заметили маску на лице? Кто-то слишком сильно любит уколы ботокса», — написали пользователи.

В комментариях появились и врачи, которые допустили, что актер мог прибегнуть к операциям и инъекциям, однако однозначных выводов они не сделали. При этом часть аудитории заступилась за Керри, отметив, что важнее всего сам факт его появления на публике после долгого перерыва.

Ранее изменениями во внешности удивил своих фанатов молдавский певец Дан Балан. Он тоже впервые за долгое время вышел на сцену. За время отсутствия артист сбросил вес, отрастил волосы и, по мнению отдельных фанатов, стал практически неузнаваем.