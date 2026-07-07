Причиной смерти сооснователя «Песняров» мог стать оторвавшийся тромб

Бывший участник вокально-инструментального ансамбля «Песняры», заслуженный артист Белоруссии Владислав Мисевич умер скоропостижно — вероятнее всего, из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил белорусскому сайту Onliner его бывший коллега Валерий Дайнеко.

По его словам, Мисевич, несмотря на возраст (ему был 81 год), оставался в прекрасной физической форме.

«Вчера вечером Владислав катался на роликах, потом пришел домой, принял контрастный душ, и ему стало плохо», — рассказал Дайнеко, ссылаясь на вдову музыканта.

Он признался, что в последние годы почти не общался с коллегой из-за разногласий, приведших к уходу Мисевича из «Белорусских Песняров» в 2021 году. Прощание с артистом состоится 9 июля, когда из-за границы в Минск приедет его единственная дочь Каролина.

Мисевич родился в 1945 году в Чкалове (ныне Оренбурге), но большая часть его жизни связана с Белоруссией — с тех пор, как его распределили в армию в образцово-показательный оркестр Белорусского военного округа.