Умер один из основателей ВИА «Песняры» Владислав Мисевич

Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич скоропостижно умер на 82-м году жизни. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на музыканта Александра Терехова.

По его словам, похоронят музыканта 9 июля — предположительно, в Минске.

Мисевич родился в 1945 году в Оренбурге, но попал на службу в образцово-показательный оркестр Белорусского военного округа — и, познакомившись в Минском доме офицеров с Владимиром Мулявиным, остался в республике навсегда. Работал в ансамбле под руководством Мулявина с 1968 года, играя на духовых музыкальных инструментах и выступая на бэк-вокале.

С 1998 по 2021 годы Мисевич играл в ансамбле «Белорусские песняры» (ныне переименован в «Белорусские легенды»), из которого ушел из-за разногласий с другими музыкантами.