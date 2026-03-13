Премьера документального фильма «Корейский спецназ» прошла в Музее Победы

Полный зал собрал премьерный показ документального фильма «Корейский спецназ» в Музее Победы в Москве. Автором и режиссером картины выступила журналист и депутат Государственной думы Марина Ким.

Лента посвящена участию подразделений спецназа Корейской народной армии в освобождении Курской области от подразделений украинских боевиков в 2025 году.

В беседе с журналистами Ким заявила, что КНДР стала единственным союзником России, кто откликнулся и пришел на помощь в самый сложный момент.

«Бойцы спецназа Корейской Народной армии оказались с нашими не просто в одном строю, но и в одном окопе. Мужественно и с честью они выполняли те боевые задания, которые были нужны в тот момент», — заявила автор картины.

Для создания фильма режиссер использовала эксклюзивные съемки боевой, физической и огневой подготовки корейских военнослужащих, а также материалы, отражающие особенности их службы и фронтового быта.

Премьерный показ посмотрели уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сенатор Алексей Кондратьев, директор некоммерческого фонда Общественной палаты Максим Григорьев, представители ветеранских организаций «Боевое братство» и «Ассоциация ветеранов СВО России», курсанты военных училищ, участники молодежных движений «Юнармия» и «Движение первых».

Кроме того, на показ картины прибыли дипломаты КНДР, а также журналисты и общественные деятели.