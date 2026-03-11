Документальный фильм «Корейский спецназ» покажут 12 марта в Музее Победы
Премьера документального фильма «Корейский спецназ» о подвиге бойцов Корейской народной армии, помогавших освобождать Курскую область, состоится 12 марта в 16:00 в Музее Победы. Его автором выступила журналистка и депутат Государственной думы Марина Ким.
Профессиональные журналисты, молодежные и ветеранские организации увидят уникальные кадры боевой подготовки и фронтового быта. На премьере выступят сама автор фильма и директор музея Александр Школьник.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи показало, как глава государства Ким Чен Ын лично открыл улицу Сэбель, построенную в престижном районе Пхеньяна для участников боевых действий в Курской области. Первыми ее жителями стали семьи погибших военных.