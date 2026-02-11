«Правильно поступил». Сапегина поддержала решение Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

Константин Богомолов после ухода с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ останется востребован в другой работе. Об этом 360.ru заявила актриса театра и кино Алиса Сапегина.

«Конечно, правильно поступил. Я читала то письмо, со всеми доводами согласна. Если его не хотят там видеть, то зачем? Богомолова ценят в нашей стране, есть много другой работы, помимо ректорства», — сказала она.

Ранее стало известно, что Богомолов обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой снять его с поста спустя 19 дней. Источники утверждали, что Богомолов отказался от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ, так как не смог совмещать ее с руководством Театром на Бронной.

Против назначения Богомолова высказывались выпускники Школы-студии, в том числе Антон Шагин и Юлия Меньшова. Позднее ряд актеров во главе с Марьяной Спивак опубликовали открытое письмо с просьбой отменить решение о работе супруга Ксении Собчак в учреждении.