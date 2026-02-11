Богомолов попросил Любимову уволить его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов решил покинуть пост и. о. ректора Школы-студии МХАТ. С такой просьбой он сам обратился к министру культуры Ольге Любимовой.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал он в своем телеграм-канале.

На этой должности супруг Ксении Собчак продержался 19 дней. Назначение, как известно, сопровождалось скандалом и расколом в театральной среде.

Всего через сутки после назначения группа выпускников во главе с актрисой Марьяной Спивак опубликовала открытое письмо с просьбой отменить это решение.

Противники Богомолова отмечали, что провокационный творческий метод режиссера нарушает принципы преемственности легендарной театральной школы.

Против назначения режиссера выступили многие известные артисты. Кто-то сделал это менее эмоционально, кто-то в своей типичной манере, как, например, Никита Джигурда, который сравнивал Богомолова с лисой в курятнике.