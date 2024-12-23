Повесть Достоевского стала неожиданно популярной в западных соцсетях

Зарубежные пользователи TikTok и других соцсетей стали активно читать повесть Федора Достоевского «Белые ночи». Об этом сообщила газета The Guardian .

За этот год произведение заняло четвертое место в списке самых продаваемых в Великобритании среди переводной литературы. Журналисты нашли в Spotify даже плейлисты к повести, составленные из композиций Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Пользователей, по мнению газеты, привлекла история человека, живущего в своих фантазиях, он показался им близким, поскольку современная молодежь любит романтизировать свою жизнь и часто закрывается в собственных мирах.

В ноябре Достоевского признали самым популярным писателем у россиян в 2024 году. Это связывают с выходом экранизации «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли.

Тогда же психотерапевт Дмитрий Дюков рассказал, от какого заболевания страдает главный герой романа Родион Раскольников.