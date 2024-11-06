Психотерапевт Дюков: Раскольников из «Преступления и наказания» страдает пограничным расстройством личности

Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева привлек интерес многих зрителей. Проект, основанный на произведении Федора Достоевского, позволяет погрузиться в психологические терзания персонажей. В беседе с Gazeta.SPb психотерапевт Дмитрий Дюков рассмотрел личность Родиона Раскольникова.

По мнению специалиста, главный герой романа страдает пограничным расстройством личности. Другие эксперты также ставили ему диагноз «биполярное расстройство».

«Метания и вопросы о том, какое место занимает он в мире, лучше он или хуже других людей, настолько быстро сменяют друг друга и, как это называется, даже осциллируют, являются смешанными состояниями, скажем так», — пояснил врач.

Он также предположил, что у Раскольникова есть психологические травмы, наносящие вред его самооценке. Речь идет, например, о принижении индивидуальности, которая заставляет усомниться в своей ценности.