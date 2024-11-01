Федор Достоевский стал самым востребованным писателем у россиян в 2024 году

За последний месяц резко возросла популярность литературного творчества известного писателя Федора Михайловича Достоевского. В 2024 году он стал самым востребованным автором у российских читателей, сообщает «Сноб» со ссылкой на данные маркетплейса, книжного сервиса и онлайн-кинотеатра «Яндекс».

Это связывают с экранизацией знаменитого романа «Преступление и наказание». Премьера сериала с Иваном Янковским в главной роли ожидается этой осенью.

Отмечается, что в день рождения Достоевского, 30 октября, пользователи заказали свыше 35% от всех суммарных тиражей автора с начала 2024 года. Частота поиска его произведений на онлайн-площадках увеличилась в семь раз.