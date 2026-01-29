Польский суд отказался отводить судью по делу об экстрадиции Бутягина

Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты и отказался отводить судью Дариуша Любовского по делу об экстрадиции заведующего сектором античной археологии Эрмитажа Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили в телеграм-канале близкие ученого.

При этом суд не дал возможности выступить на заседании адвокату Бутягина. Теперь сторона защиты будет ждать следующего заседания по экстрадиции, на котором ученый обязан будет присутствовать лично.

Археолога задержали в Варшаве в начале декабря. Украина объявила его в розыск из-за раскопок в Крыму, которые считает незаконными, и позднее попросила выдать. Бутягину грозит до 10 лет лишения свободы.

В поддержку сотрудника выступил и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он обвинил польскую сторону в нарушении прав человека и создании опасного прецедента.