Актер «Гарри Поттера» вернулся к роли профессора Флитвика в новом сериале

Актер Уорвик Дэвис вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание People .

Дэвис сыграл Флитвика во всех восьми фильмах о Гарри Поттере. Кроме того, он появляется в оригинальной экранизации романов Джоан Роулинг как Грипхук — гоблин, работающий в волшебном банке Гринготтс.

«Когда я впервые надел мантию профессора Флитвика много лет назад, я и представить себе не мог, в какое путешествие этот персонаж меня поведет», — признался он.

Премьера сериала «Гарри Поттер» на HBO состоится в начале 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, как и книги. Гарри, Рона и Гермиону сыграют молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Ранее HBO показала первое официальное фото Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида для нового сериала по «Гарри Поттеру».