Появилось первое фото Ника Фроста из сериала «Гарри Поттер» в образе Хагрида

Компания HBO опубликовала первое официальное фото Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида для нового сериала по «Гарри Поттеру». На снимке актер предстал в полном образе лесника волшебной школы Хогвартс.

Съемки сериала стартовали 14 июля. Первый сезон сериала будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень». Его выход на платформах HBO и HBO Max запланирован на 2027 год.

Ник Фрост играл в таких проектах, как «Почему женщины убивают», «Мистер Слоун» и других. По словам актера, он не будет копировать игру Робби Колтрейна, который исполнял эту роль в фильмах, а привнесет в образ Хагрида собственные детали.

Ранее HBO официально представил актеров, задействованных в первом сезоне. Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, актриса Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер.