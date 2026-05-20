Религиовед Сапрыкина объяснила, почему Николай Чудотворец так почитаем в России

Фото: Дзержинский. Памятник Святителю Николаю / Медиасток.рф

В пятницу, 22 мая, в России вспомнят о перенесении мощей святителя Николая Чудотворца. На Руси праздник часто называли Николой Вешним и проводили обряды на богатый урожай, например, «хождение в жито». Почему русский народ так полюбил Угодника, 360.ru рассказала религиовед, кандидат педагогических наук и преподаватель основ православной культуры Анна Сапрыкина.

«Немного удивительно, что именно святителя Николая всегда так выделяли. Почему такая любовь к нему? Можно предположить, что он был невероятно добрым человеком, но не просто горячо верующий христианин, а епископ, управлял при этом епархией, то есть своими священниками», — объяснила эксперт. Более того, Николай делал это честно и всегда был участливым к простым людям. Современники свидетельствуют, что святой помогает им до сих пор: он отзывается на молитву и совершает маленькие чудеса в жизни каждого вопрошающего.

Интересно Николай Чудотворец был епископом города Миры Ликийские, которые находились на территории современной Турции. Он умер примерно в 345 году, а его мощи долгие годы оставались в Мирах.

В начале XI века на город начали часто нападать турки-мусульмане. В то время Николай явился к местному священнику и повелел ему вывезти его мощи из осады, так как была серьезная опасность утраты святыни. В мае 1087 года купцы увезли большую часть останков святого в город Бари, остальные перевезли в Венецию в 1100 году. «Мы радуемся, что мощи спасены и не были уничтожены или не пропали из-за нашествия мусульман. Поэтому событие так сильно почитается и в наши дни», — заключила Сапрыкина. Подробнее о Николе Вешнем можно прочитать в материале 360.ru.