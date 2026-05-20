Никола Вешний 22 мая. Почему в праздник не купались и зачем просили дождя Религиовед Сапрыкина объяснила, почему Николая Угодника так почитают в России

В конце рабочей недели, 22 мая, православные вспомнят перенесение мощей святителя Николая Чудотворца. На Руси этот день часто называли Николой Вешним. В народе святого почитали как покровителя земледелия и скота, а к празднику устраивали «хождение в жито». Почему Николая Угодника так любят в России и по какой причине праздник называли Николой Вешним, или Летним, выяснил 360.ru.

Чудеса Николая Угодника Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых не только в России, но и во всем христианском мире. Это во многом связано с его иконописным образом. Часто Николая Чудотворца изображают как благообразного старца, рассказал 360.ru кандидат психологических наук и религиовед Александр Невеев. «Что касается самого Николая Угодника, то, конечно, он внес большой вклад в историю Православной церкви, выступая на одном из соборов, где отстаивал ее истину», — объяснил эксперт.

Интересно Николай имел высокий статус — он был не простым христианином, а епископом Мир Ликийских (современная Турция). Святой стал прообразом современного Санта-Клауса.

Кроме того, его прозвище Чудотворец действительно связано с чудесами, в том числе посмертными. Вспомним самые знаменитые: Во время паломничества в Иерусалим Николай молитвой усмирил шторм, который мог потопить корабль. В эту же поездку он воскресил матроса, упавшего с мачты;

Еще одно известное чудо милосердия приписывают святителю. Он узнал, что его сосед находится на такой грани нищеты, что не в состоянии обеспечить своих дочерей приданым и выдать их замуж. Тогда Николай глубокой ночью оставил у порога мужчины узелки с золотом, что обеспечило будущее девушек;

Уже став епископом, Николай продолжил помогать бедным. Однажды он остановил палача, который собирался казнить оклеветанных жителей Мир Ликийских. Затем святитель, обладая даром красноречия, сумел убедить правителя в невиновности несчастных и тем самым спас им жизни;

Когда в Мирах начался страшный голод, Николай явился во сне торговцу, который в это время проплывал мимо города на своем корабле, нагруженном зерном. Чудотворец убедил купца продать зерно голодавшему народу. Проснувшись, торговец чудесным образом обнаружил у себя в руке три золотые монеты. Он пристал к берегу и рассказал о сне жителям города. В описании старца люди узнали своего епископа;

Уже после смерти многие приходили к мощам святого и уверяли, что они имеют целительную силу.

Почему Николая Угодника так почитают в России При жизни святой Николай занимался благотворительностью и разрешал споры, что для христиан было очень важно. С именем святителя связано много чудес, в том числе посмертных. Одно из них особенно значимо для Руси. В Х веке в Киеве, почти сразу после Крещения Руси, утонул младенец. Родители начали горячо молиться святому, и он, согласно преданию, достал чадо из воды и положил в соборе Святой Софии — ребенок был живым и невредимым.

Интересно В то время наши предки не знали о чуде воскрешения матроса, поэтому Николай Угодник стал для простого народа «спасителем из вод», что подтверждалось чудом на родной земле.

Почему именно Николай Угодник стал настолько почитаем на Руси, сказать сложно, отметила в беседе с 360.ru религиовед, кандидат педагогических наук и преподаватель основ православной культуры Анна Сапрыкина. «Немного удивительно, что именно святителя Николая всегда так выделяли. Почему такая любовь к нему? Можно предположить, что он был невероятно добрым человеком, но не просто горячо верующим христианином, а епископом, который управлял своей епархией», — объяснила эксперт. Кроме того, он делал это честно и всегда вникал в нужды простых людей.

Традиционно Николаю Чудотворцу молятся путешественники — об удачной дороге, защите от происшествий, штормов и благополучном возвращении домой; девушки — о счастливом замужестве; семьи — о мире в доме; нуждающиеся — об избавлении от нищеты, помощи в работе и исцелении болезней; осужденные — о заступничестве и защите от клеветы. Несмотря на то что святой жил много столетий назад, он продолжает помогать и современным людям, и свидетельств этому множество. Так, в январе 2008 года болгарский грузовой корабль «Ванесса» с металлическими прутьями встретился в Азовском море с сильнейшим штормом. Несмотря на усилия команды, судно шло ко дну, и капитан отдал приказ спасаться — кто как может. Тогда 45-летний механик Николай Димитров ринулся в воду с иконой в руках — это был образ Николая Угодника. Он единственный выжил. Уже после спасения Димитров рассказал, что в 1917 году эта икона спасла его деда Николая, который тоже находился на корабле во время шторма.

Мощи святого Николая Чудотворец умер около 345 года в Мирах Ликийских. В XI веке город атаковали турки, и всем христианским святыням грозила опасность, в том числе мощам святого. По преданию, святитель Николай явился к местному священнику и повелел перенести его останки из осады. В мае 1087 года итальянские купцы вывезли часть мощей в итальянский город Бари. Позднее, около 1100 года, венецианские матросы забрали оставшиеся мощи и перевезли их в Венецию. «В конце мая мы радуемся тому, что мощи спасены и не были уничтожены или не пропали из-за нашествия мусульман. Поэтому событие так сильно почитается в наши дни», — объяснила Сапрыкина.

Народные традиции на Николу Вешнего День памяти Николая Чудотворца 22 мая, который в Церкви всегда отмечали пышно, стал по-настоящему народным событием. В этот день простые люди старались не работать. «В учении Церкви нет предписания не работать в день святого Николая. Но это обстоятельство показывает, до какой степени у людей было уважение к Угоднику», — отметила Сапрыкина. Поход в храм в этот день просто не обсуждался — так делали все. В праздник принято подать записку, помолиться перед иконой святителя и поставить свечку. Помимо религиозного наполнения этого дня, праздник в народе прозвали Николой Вешним. Так как конец мая — это начало работ в полях, со святым связывали погодные приметы, поговорки и традиции, которые часто были далеки от церковных канонов.

Интересно День святителя Николая называли Николой Летним в противопоставление Николе Зимнему, который отмечают 19 декабря. Этот день связан с кончиной святителя.

«В конце мая земля уже готова к посеву. Так сложилось, что простые люди совершали различные магические, похожие на языческие обряды, чтобы защитить зерно или увеличить всходы. Так случилось, потому что изначально к ним пытались привлекать священников: „Батюшка, освяти посевы“. На это священнослужитель говорил, что Церковь этим не занимается. Вот народ и изощрялся, как мог», — рассказал Невеев. Таким, например, был обряд «хождения в жито» — славянский обряд, который совершали, чтобы защитить будущий урожай зерна, ускорить рост посевов и обеспечить плодородие земель.

Ритуал заключался в следующем: люди выходили в поля, где начинали подрастать посевы. Старшие молились и обращались к Николаю Угоднику, просили о хорошем урожае. Молодежь приговаривала: «Расти, трава, к лесу, а рожь — к овину». Тут же организовывали трапезу: прямо на меже кушали, а остатки обеда закапывали в землю, тем самым как бы подкармливая землю. Обряды могли проводить не только на Николу Летнего, но и в другие дни — вплоть до Ивана Купалы. Также в праздник было принято впервые выгонять скот на пастбища. Его сопровождали защитными обрядами и молитвами Николе — чтобы животные не заблудились, не болели и не подвергались нападениям хищников. Вечером молодежь устраивала народные гуляния с кострами, хороводами и песнями. А вот купаться, несмотря на уже теплую в конце мая погоду, еще запрещалось. Люди верили, что это принесет им несчастья. Поговорки и приметы 22 мая Так как праздник Николы Летнего был всенародным и достаточно пышно отмечался, с ним связывали разные поговорки и погодные приметы. Например, в северных регионах России до праздника было не принято сажать гречиху, так как там в начале лета бывали заморозки, которые просто убили бы всходы. Поэтому старики часто говорили: «До Николы крепись, хоть разопнись, а с Николы живи — не тужи».

В чудотворную силу святителя верили безоговорочно и повторяли друг другу: «Попроси Николу, а он Спасу скажет». Это означало буквально следующее: молись Николаю Угоднику, и он донесет молитву до Спасителя — Иисуса Христа. Предки пристально следили за погодой в этот день: по ней предсказывали будущее. Отсюда следующая поговорка: «Каков день на Николу Вешнего, таков и на Николу Зимнего», то есть какая погода будет 22 мая, примерно такую же стоит ждать и в декабре. На Николу Вешнего ждали дождя и молились о нем: «Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!» Это объясняется просто: к тому моменту посевы практически закончены, и люди ждали скорых всходов и их активного роста. А для этого требуются тепло, которое приходило в конце мая, и влага. Были и местные приметы. Например, в Пскове говорили: «Пришла наша Никола — не видала я никова, пришел и Дух — увижу сразу двух». Речь идет о тепле, которое, как правило, приходило в мае, но в этих краях было неустойчивым («Не видала я никова»). Однако на Духов день (первый понедельник после Троицы) тепло устанавливалось прочно. Выражение «Увижу сразу двух» подразумевает два летних месяца: июль и август, которые в Пскове считались очень теплыми.